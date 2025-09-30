Adana Büyükşehir'de Reklam İhaleleri Usulsüzlük İddiası: 11 Sanığın Yargılanması Sürüyor

Adana Büyükşehir'de reklam ihalelerine ilişkin yargılama devam ediyor

Duruşmada neler söylendi

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 60 milyon liranın üzerindeki reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları ve rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan 11 sanığın duruşmasına devam edildi. Sanıklar hakkında 7’şer yıldan 19’ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar arasında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından M.S, reklam ajansı sahibi S.A, reklam ajansı temsilcileri S.D. ve T.C.O. ile avukatları katıldı. Tutuksuz belediye çalışanları M.İ.T, M.D, U.Ş, Y.Y, M.İ, C.K ve M.F.G. ise duruşmada yer almadı.

Sanık M.S. savunmasında görevini kötüye kullanmadığını belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Kamu zararına sebebiyet verecek bir eylemim olmadı. Bilirkişi raporu henüz gelmedi. Rapora karşı ayrıntılı savunma yapacağım. Hakkımdaki yolsuzluk iddialarını reddediyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasını talep ederim." dedi. Diğer savunmalarında da sanıklar reklam ihalelerine fesat karıştırmadıklarını ve rüşvet alıp vermediklerini belirleyerek adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme kararları ve beklenen adımlar

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, yargılamaya konu reklam ihalelerine ilişkin olarak Sayıştay Başkanlığı denetçilerinden istenen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar verdi.

Heyet ayrıca, tüm sanıklar hakkında uygulanan haftada bir imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin ayda bir imza atma şeklinde değiştirilmesine; yurt dışına çıkış yasaklarının ise devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Operasyon ve soruşturmanın seyri

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" yönündeki Nisan 2022'de yapılan ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatmıştı. Bu kapsamda 18 Aralık 2023'te düzenlenen operasyonda, Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından M.S'nin de aralarında olduğu 11 zanlı gözaltına alınmıştı; şüphelilerden bazıları tutuklanmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianame Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Dava dosyasında, 18 Kasım 2024'teki ara celsede cezaevindeki 2 sanığın tahliyesiyle birlikte dosya kapsamında tutuklu kalmamıştı.