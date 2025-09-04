Adana Ceyhan'da Kayınbabası Tarafından Vurulan Damat Öldü

Adana Ceyhan'da Kayınbabası Tarafından Vurulan Damat Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından pompalı tüfekle vurulan Berk Alkan (25) olay yerinde hayatını kaybetti.

İstiklal Mahallesi'ndeki bir apartmandan silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Alkan'ın boşanma aşamasındaki karısı C.A (23)'nın babası İ.A (57) tarafından pompalı tüfekle vurulduğunu tespit etti.

Olayda, Alkan'ın 3 yaşındaki kızını görmek için evine gittiği ve burada kayınpederiyle bilinmeyen nedenle tartıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri, zanlı İ.A'yı gözaltına aldı. Alkan'ın cenazesi, Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Güncelleme: Cenazenin Defnedilmesi

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Alkan'ın cenazesi Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.