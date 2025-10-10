Adana Çukurova'da 7. kattaki apartman dairesinde yangın: Hasar oluştu

Adana Çukurova Toros Mahallesi'ndeki 7. kattaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; yangın yaklaşık iki saatte kontrol altına alındı ve dairede hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 07:49
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 07:49
Olay ve müdahale

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda, binanın 7. katındaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın 7. katındaki daireden yükselen alevlere müdahale etti. Polis ekipleri daireleri kontrol ederek vatandaşları uyardı ve çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Sonuç

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın yaklaşık iki saat sürdü ve müdahale sonrası söz konusu dairede hasar oluştu.

