Meteorolojiden Erzurum için Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji, Erzurum ve Erzincan çevresinde kuvvetli yağış, yükseklerde kar ve sabah-gece buzlanması uyarısı yaptı; Palandöken'de -7,2 ölçüldü.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:02
Erzurum'da etkili olan yağış ve soğuk hava, özellikle yüksek kesimlerde devam ediyor. Sabah saatlerinde kent merkezinde ve çevre yollarda meydana gelen buzlanma, birçok kazaya yol açtı.

Hava Durumu ve Sıcaklık

Dün gece Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevinde termometreler -7,2 dereceyi gösterdi. Bu değer, haberde belirtilene göre ülkemizden ölçülen en düşük sıcaklık olarak kayda geçti. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Değerlendirmesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olacağı bildirildi. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini vurguladı.

Uyarılar ve Etkilenecek Bölgeler

Meteoroloji uzmanları, yağışların Erzincan ve çevresi (Merkez, Kemah, Tercan, İliç, Kemaliye, Üzümlü) ile Erzurum'un güney kesimleri (Çat, Karayazı, Karaçoban, Hınıs, Tekman) için kuvvetli olmasının beklendiğini belirtti. Oluşabilecek olumsuzluklar arasında sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi riskler sayıldı.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları olası tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

