Adana Çukurova'da İş Yerinin Önündeki Bisiklet Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Adana Çukurova'da iş yerinin önünde park halindeki bisiklet, şüphelinin bisiklete binip uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi; polis çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 20:55
Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'nda gerçekleşti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan bisikletin çalınma anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında duran bisikletin yanına gelen şüpheli, daha sonra bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

Çalınan bisikletin sahibinin ihbarı üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın tamamı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

