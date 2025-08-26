Adana Çukurova'da İş Yerinin Önündeki Bisiklet Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'nda gerçekleşti
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan bisikletin çalınma anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında duran bisikletin yanına gelen şüpheli, daha sonra bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.
Çalınan bisikletin sahibinin ihbarı üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın tamamı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.