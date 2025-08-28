DOLAR
Adana Çukurova'da Kamera Kayıtlarıyla Yakalanan Bisiklet Hırsızı Tutuklandı

Adana Çukurova'da güvenlik kamerasıyla tespit edilen bisiklet hırsızı Duran T. yakalandı; çalıntı bisiklet sahibine teslim edildi, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:07
Adana Çukurova'da Kamera Kayıtlarıyla Yakalanan Bisiklet Hırsızı Tutuklandı

Adana Çukurova'da Kamera Kayıtlarıyla Yakalanan Bisiklet Hırsızı Tutuklandı

Görüntüler düşme anını ve kaçış girişimini içeriyor

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir iş yerinin bahçesinden bisiklet çalınması olayı güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aydınlatıldı. Olayla ilgili yakalanan Duran T., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Ramazan Ö.'nün 26 Ağustos'ta Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bahçesine bıraktığı bisikletin çalındığı bildirildi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, bölgedeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi ve adresine düzenlenen operasyonla Duran T. yakalandı. Çalınan bisiklet sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının çaldığı bisiklete binerek hızla kaçmaya çalışırken düşme tehlikesi yaşadığı ve ardından bisikletle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Olay, emniyet birimlerinin kamera kayıtlarını kullanarak yürüttüğü etkin çalışmanın sonucu olarak çözülmüş oldu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bisiklet çaldığı güvenlik kamerasından tespit edilerek...

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bisiklet çaldığı güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

