Adana Çukurova'da Kamera Kayıtlarıyla Yakalanan Bisiklet Hırsızı Tutuklandı
Görüntüler düşme anını ve kaçış girişimini içeriyor
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir iş yerinin bahçesinden bisiklet çalınması olayı güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aydınlatıldı. Olayla ilgili yakalanan Duran T., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Ramazan Ö.'nün 26 Ağustos'ta Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bahçesine bıraktığı bisikletin çalındığı bildirildi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.
Ekipler, bölgedeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi ve adresine düzenlenen operasyonla Duran T. yakalandı. Çalınan bisiklet sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının çaldığı bisiklete binerek hızla kaçmaya çalışırken düşme tehlikesi yaşadığı ve ardından bisikletle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Olay, emniyet birimlerinin kamera kayıtlarını kullanarak yürüttüğü etkin çalışmanın sonucu olarak çözülmüş oldu.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bisiklet çaldığı güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.