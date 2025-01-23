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Adana'da 10 Hükümlü Uyuşturucu Suçlarından Yakalandı

Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 10 hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:57
Adana'da 10 Hükümlü Uyuşturucu Suçlarından Yakalandı

Adana'da 10 Hükümlü Yakalandı

Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuya ilişkin suçlardan 2 ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Sonrası Hükümlülerin Durumu

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve 10 hükümlü başarıyla ele geçirildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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