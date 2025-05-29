Adana'da 15 Milyon 270 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Adana'da 15 milyon 270 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirilerek, büyük bir kaçakçılık operasyonuna imza atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehrin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, kaçak ürün tespit edilen tır, panelvan, hafif ticari araç ve 2 kamyonete arama yaptı.

Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Yapılan aramalarda toplamda 8 milyon 250 bini tütün doldurulmuş olmak üzere 15 milyon 270 bin makaron ile birlikte 2 bin 100 elektronik sigara da ele geçirildi. Olaya karışan iki zanlı, Selahattin S. ve Yasin B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan yargılamada, Selahattin S. tutuklanırken, Yasin B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon Anı Kamerada

Olay sırasında gerçekleştirilen aramalarda kaçak makaron ve elektronik sigara bulunması, polis kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, operasyonun ne denli kapsamlı olduğuna dair önemli bir kanıt oluşturdu.

Adana'da 15 milyon 270 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adana'da 15 milyon 270 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.