Çalıca Ortaokulu'ndan Duyarlı Örnek: Gülçin Miray Karaman Ayakkabılarını Çıkardı

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde anlamlı davranış

Çalıca Ortaokulu öğrencisi Gülçin Miray Karaman, temizlik yapılan koridoru kirletmemek için ayakkabılarını eline alıp çoraplarıyla yürümesiyle takdir topladı.

Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde eğitim gören 11 yaşındaki Gülçin Miray Karaman, okul koridorunda temizlik görevlisinin paspas yaptığını fark etti. Yeni silinen alanı korumak amacıyla ayakkabılarını eline aldı ve çoraplarıyla sınıf kapısına kadar yürüdü.

Kapıya ulaştığında ayakkabılarını tekrar giyen küçük öğrenci sınıfa girdi. Bu anlamlı anlar, temizlik görevlisinin şaşkın bakışlarıyla birlikte okulun güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Okul yönetimi ve öğretmenler, Gülçin Miray Karaman'ın emeğe ve çevreye duyduğu saygının tüm öğrencilere örnek olması gerektiğini belirterek öğrenciyi tebrik etti.

