DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

Çalıca Ortaokulu'ndan Duyarlı Örnek: Gülçin Miray Karaman Ayakkabılarını Çıkardı

Çalıca Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Gülçin Miray Karaman, temizlenen koridoru kirletmemek için ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla yürüyerek takdir topladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:16
Çalıca Ortaokulu'ndan Duyarlı Örnek: Gülçin Miray Karaman Ayakkabılarını Çıkardı

Çalıca Ortaokulu'ndan Duyarlı Örnek: Gülçin Miray Karaman Ayakkabılarını Çıkardı

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde anlamlı davranış

Çalıca Ortaokulu öğrencisi Gülçin Miray Karaman, temizlik yapılan koridoru kirletmemek için ayakkabılarını eline alıp çoraplarıyla yürümesiyle takdir topladı.

Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde eğitim gören 11 yaşındaki Gülçin Miray Karaman, okul koridorunda temizlik görevlisinin paspas yaptığını fark etti. Yeni silinen alanı korumak amacıyla ayakkabılarını eline aldı ve çoraplarıyla sınıf kapısına kadar yürüdü.

Kapıya ulaştığında ayakkabılarını tekrar giyen küçük öğrenci sınıfa girdi. Bu anlamlı anlar, temizlik görevlisinin şaşkın bakışlarıyla birlikte okulun güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Okul yönetimi ve öğretmenler, Gülçin Miray Karaman'ın emeğe ve çevreye duyduğu saygının tüm öğrencilere örnek olması gerektiğini belirterek öğrenciyi tebrik etti.

ÇALICA ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ GÜLÇİN MİRAY KARAMAN, TEMİZLİK YAPILAN KORİDORU KİRLETMEMEK İÇİN...

ÇALICA ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ GÜLÇİN MİRAY KARAMAN, TEMİZLİK YAPILAN KORİDORU KİRLETMEMEK İÇİN AYAKKABILARINI ELİNE ALIP ÇORAPLARIYLA YÜRÜMESİYLE TAKDİR TOPLADI.

ÇALICA ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ GÜLÇİN MİRAY KARAMAN, TEMİZLİK YAPILAN KORİDORU KİRLETMEMEK İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bruce Willis'in Beyni Klinik Araştırmalar İçin Bağışlanacak — Eşi Emma Heming Willis Açıkladı
2
Melikgazi'de Kayseri Tayyare Fabrikası ve Havacılık Serüveni Konuşuldu
3
Bitlis’te İlk Derin Plan (Deep Plane) Yüz Germe Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
4
İstanbul'da Toplu Taşımada Unutulan Binlerce Eşya İETT'de Sergilendi
5
Çalıca Ortaokulu'ndan Duyarlı Örnek: Gülçin Miray Karaman Ayakkabılarını Çıkardı
6
Mehmet Yiğit, Söke Kaymakamı Ali Akça ile Eğitimde İşbirliği İçin Bir Araya Geldi
7
Köyceğiz’e Kent Mobilyası Desteği: Parklar ve Okullar Yenileniyor

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı