Rojin Kabaiş'in Babası: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la Görüşme Olumlu Geçti

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir adım atıldı. Baba Nizamettin Kabaiş, ailesi ve avukatı İrem İlhan ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama

Ziyaret bir saati aşkın sürdü. Görüşmenin ardından konuşan Kabaiş, "Adalet Bakanımızla görüştük. Görüşme olumlu geçti. En yakın zamanda her şey çözülecek" dedi.

Avukatın talepleri ve bakanlığın yanıtı

Avukat İrem İlhan, görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, "Taleplerimizi ilettik. DNA’ların bulunduğu bölgeler bakımından dosyanın genişletilmesi, dosyanın ceza kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamında genişletilmesini yönünde taleplerimizi bakanlığa ilettik. Bakanlığın da bize bu konuda dönüşü çok olumlu oldu. Dosyanın takipçisi olacaklarını, tüm önerilerimizi değerlendireceklerini, taleplerimizi karşılayacaklarını bakanımız bize iletti. Umuyoruz ki bu görüşme sonucunda da dosyada daha iyi bir ilerleme kaydederiz" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin ve aile hukuk ekibinin taleplerini değerlendireceği ve dosyada ilerleme sağlanması yönünde adımlar atılacağı bildirildi.

