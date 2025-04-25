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Adana'da 23 Nisan Etkinliğinde Dikkat Çeken Öğrenciye Ödül

Adana'da 23 Nisan etkinliğinde arabesk şarkılarla öne çıkan öğrenci Hacı Berke Sakallı'ya hediyeler verildi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:10
Adana'da 23 Nisan Etkinliğinde Dikkat Çeken Öğrenciye Ödül

Adana'da Unutulmaz 23 Nisan Kutlaması

Adana'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105'inci yıl dönümü etkinlikleri coşkuyla kutlandı. Merkez Sarıçam ilçesi'ndeki Hüseyin Avni Coş İlkokulu'nda düzenlenen kutlamalarda, öğrenci Hacı Berke Sakallı, seslendirdiği arabesk şarkılarla dikkatleri üzerine çekti.

Hacı Berke'nin Başarısı

Hacı Berke'nin performansı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kez paylaşıldı. Etkinlik sonrası, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi tarafından makamında ağırlanan Hacı Berke, burada hem sohbet etti hem de şarkı söylemeye devam etti. Tüfekçi, başarılı öğrenciyi ödüllendirmek amacıyla ona çeşitli hediyeler takdim etti.

Öğrencilerin Desteklenmesi Gerekiyor

Yusuf Tüfekçi, yaptığı açıklamada, öğrencilerin sadece akademik alanda değil, kültürel ve sportif etkinliklerde de desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Hacı Berke'nin gösterdiği başarı ve performansın, diğer öğrencilere örnek teşkil edeceğini belirtti.

Adana'da, okulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet...

Adana'da, okulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105'inci yıl dönümü kutlamalarında söylediği arabesk şarkılarla dikkati çeken öğrenciye, ağırlandığı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çeşitli hediyeler verildi.

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