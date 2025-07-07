Adana'da 5 Milyon 87 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen bir operasyonda, 5 milyon 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Durum Nasıl Ortaya Çıktı?

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen bir kamyoneti merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu. Yapılan aramalar sonucunda, araçta tütün dolu toplam 5 milyon 87 bin makaron buldu.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyonda, sürücü M.E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu çok sayıda makaronun ele geçirilmesi, kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntüler Kaydedildi

Bu operasyon, polis kamerası tarafından görüntülendi. Elde edilen görüntüler, Adana'daki kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin ciddiyetini gösteriyor.

Adana'da 5 milyon 87 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.