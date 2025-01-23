DOLAR
35,65 -0,03%
EURO
37,16 -0,21%
ALTIN
3.156,92 0,02%
BITCOIN
3.667.702,65 1,43%

Adana'da 502 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Adana'da yapılan bir operasyonda 502 kaçak elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:13
Adana'da 502 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, 502 kaçak elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirildi. Olay, il emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla ortaya çıktı.

Şüpheli Araç Durduruldu

Merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, yasadışı ürünler ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, polis tarafından ifadesi alınmak üzere ilgili birimlere sevk edildi.

Bu tür operasyonların, kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam edeceği ifade edildi.

Adana'da kaçak 502 elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirilen aracın sürücüsü...

Adana'da kaçak 502 elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narkokapan-9 Operasyonlarında 2.795 Şüpheli Yakalandı
2
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
3
THY, 13 Yıl Aradan Sonra Suriye Uçuşlarına Yeniden Başladı
4
İsrail Polisi, Filistinlilerin Topraklarına Saldırılarda Suç Ortağı mı?
5
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas: Türkiye İle İşbirliği Zamanı Geldi
6
23 Ocak 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugünkü Önemli Toplantılara Katılacak
7
TBD Başkanı Rahmi Aktepe, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor