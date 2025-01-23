Adana'da 502 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, 502 kaçak elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirildi. Olay, il emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla ortaya çıktı.

Şüpheli Araç Durduruldu

Merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, yasadışı ürünler ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, polis tarafından ifadesi alınmak üzere ilgili birimlere sevk edildi.

Bu tür operasyonların, kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam edeceği ifade edildi.

Adana'da kaçak 502 elektronik sigara ve 2 elektrikli süpürge ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.