Adana'da 6 aylık British Longhair'ta dünyada ilk 'Genital Anomali' operasyonu

Adana'da sokakta bulunan 6 aylık British Longhair erkek kedi, makat içinde gelişen doğumsal 'Genital Anomali'yle dünyada ilk kayda geçti; operasyonla sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:24
Adana'da 6 aylık British Longhair'ta dünyada ilk 'Genital Anomali' operasyonu

Adana'da 6 aylık British Longhair'ta dünyada ilk 'Genital Anomali' tespit edildi

Olayın Detayları

Sokakta bulunan 6 aylık British Longhair cinsi erkek kedi, sahibine ulaşmadan önce veteriner kliniğine götürüldü. Kediyi bulan Katya Gödeliner (37) perişan halde miyavlarken buldu ve hemen veterinere başvurdu.

Yapılan muayenede, kedinin cinsel organlarının normal anatomik yerde bulunmadığı fark edildi. Detaylı incelemede genital organların makat bölgesinin içinde geliştiği belirlendi; veterinerler bu durumu 'Genital Anomali' olarak tanımladı.

Operasyon ve Uzman Değerlendirmesi

Veteriner Hekim Mete Betin, kedinin genel muayenesinde cinsel organın bulunamadığını ve ayrıntılı inceleme sonucunda doğumsal bir sorunla karşılaştıklarını aktardı. Betin, 'Genital organları makatın içerisinde çıktı. Sahibine durumu bildirip operasyona aldık. Genital organlarını normal anatomik pozisyona getirerek sağlıklı bir şekilde yaşamasına vesile olduk.' dedi.

Betin ayrıca literatür taramalarında benzer bir vakaya rastlamadıklarını belirterek, bu durumun Türkiye'de ve dünyada bir ilk olabileceğini ifade etti: 'Literatürlere baktık, henüz böyle bir anomaliye Türkiye'de bir ilk ama ben dünyada da rastlamadım. Sanki dünyada ilk gibi diyebilirim.'

Sahiplenme ve Son Durum

Kediyi bulan Katya Gödeliner (37), veterinerde yapılan müdahalenin ardından kedinin sağlığına kavuştuğunu söyledi ve 'Eve geçiyordum, bir ses duydum. Kedi miyavlıyordu, baktım ki perişan durumda. Muayene için veterinere getirdim. Şu an çok şükür iyileşti. Artık eve alacağım, sahipleneceğim.' ifadelerini kullandı.

Sonuç: Nadir görülen ve literatürde yer almayan bu doğumsal anomalide yapılan cerrahi müdahaleyle kedi normal anatomik düzene kavuşturuldu ve iyileşti.

