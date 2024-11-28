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Adana'da 6 Kilogram Uyuşturucu ile İki Kişi Tutuklandı

Adana'da düzenlenen operasyonda 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilerek, iki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 08:30
Adana'da 6 Kilogram Uyuşturucu ile İki Kişi Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da yapılan başarılı bir operasyon sonucunda, 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir çalışma başlattı.

Bu çerçevede, jandarma ekipleri düzenledikleri operasyon ile plakası belirtilmeyen bir otomobilde yaptıkları aramada 6 kilogram kubar esrar buldu. Operasyon sırasında, O.K. (32) ve K.G. (28) adlı iki kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'da otomobilde yapılan aramalarda 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana'da otomobilde yapılan aramalarda 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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