Adana'da 7,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen bir tırı Yüreğir ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu. Aracın dorsesindeki kolilerde yapılan incelemede 7,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltılar ve Süreç

Olayla ilgili olarak ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. İlgili birimlerce soruşturma ve işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Adana'da bir tırda 7,5 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.