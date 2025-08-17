DOLAR
Adana'da 7,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'da Yüreğir ilçesinde durdurulan bir tırda 7,5 ton kaçak tütün bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 12:14
Operasyonun Detayları

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen bir tırı Yüreğir ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu. Aracın dorsesindeki kolilerde yapılan incelemede 7,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltılar ve Süreç

Olayla ilgili olarak ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. İlgili birimlerce soruşturma ve işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

