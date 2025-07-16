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Adana'da 90 Yeni İtfaiye Eri Göreve Başladı

Adana'da düzenlenen törenle 90 yeni itfaiye eri yemin ederek göreve başladı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 13:12
Adana'da 90 Yeni İtfaiye Eri Göreve Başladı

Adana'da, 90 yeni itfaiye eri, düzenlenen anlamlı bir törenle görevlerine başladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda eğitim süreçlerini tamamlayan bu yeni ekibin 20'si kadın olmak üzere, toplamda 90 itfaiye eri, yemin etmenin heyecanını yaşadı.

Tören, İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde gerçekleştirildi ve burada yeni itfaiye erleri, hayatlarının en önemli adımlarından birini atarak yeminlerini etti. Törenin sonunda, meslektaşları tarafından geleneksel bir kutlama yapıldı; yeni itfaiye erleri, itfaiyecilik geleneğine uygun olarak görev araçlarından su sıçratılarak ıslatıldı.

Bu özel etkinlik, Adana Belediyesi'nin acil durumlara müdahale kapasitesini artırma çabalarının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Adana'da 90 yeni itfaiye eri, düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.

Adana'da 90 yeni itfaiye eri, düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.

Adana'da 90 yeni itfaiye eri, düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.

Adana'da 90 yeni itfaiye eri, düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.

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