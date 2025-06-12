Adana'da Annesini Bıçakla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Adana'daki Cinayet Olayında Gelişmeler

Adana'nın Seyhan ilçesinde, annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli Ali B. (24) tutuklandı. Olay, Zukaa Mahmoud'un (44) çalıştığı kebapçıda gerçekleşti.

Olayın Detayları

Ali B., ifadesinde, annesi ile evde tartıştıklarını ve annesinin çalıştığı kebapçı dükkanına giderek burada da tartışmanın devam ettiğini belirtti. Anlık bir öfke ile annesini bıçakladığını öne sürdü.

Adli Süreç ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olay anı, güvenlik kamerası görüntülerine göre, Ali B.'nin kebapçıya elektrikli bisikletle gelmesi, burada yaklaşık 8 dakika kalmasının ardından hızla uzaklaşmasıyla kaydedildi.

Olayın Ardından Yakalanma

5 çocuk annesi Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud, iş yerinde Ali B. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Zanlı, olayın ardından kaçmış ve saklandığı Sümer Mahallesi'ndeki ikamette polis tarafından yakalanmıştır.

Adana'da annesini çalıştığı kebapçıda bıçakla öldüren zanlının olay yerine gelişi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.