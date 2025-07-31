Adana'da Arazi Anlaşmazlığı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Adana'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Karataş ilçesi'nde meydana gelen silahlı kavga, iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığının sonucu olarak patlak verdi. Olay, Yenimurat Mahallesi'nde gerçekleşti ve bir kişinin ölümüyle sonuçlandı, 5 kişi ise yaralandı.

Kavga Nasıl Gelişti?

Arazi üzerindeki anlaşmazlık, tartışmaya dönüşerek hızla silahlı kavgaya giderken, olayda Nuri K. (50) ve ağabeyi Zeynel K. (60) ile yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28) ağır yaralandı. Karşı taraftan ise Bayram E. (61) ve oğulları Celal (30) ile Mustafa E. (27) yaralanan isimler oldu.

Olay Yerine Müdahale

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Sağlık ekipleri, Nuri K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini doğruladı. Yaralılar ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin'deki Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze ve Soruşturma

Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Nuri K.'nin cenazesi otopsi için morga sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve jandarma ekipleri, yaşanan çatışmanın nedenlerine dair detaylı bir inceleme gerçekleştirecek.

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.