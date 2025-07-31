Adana'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 2 Ölü, 4 Yaralı

Adana'nın Karataş ilçesinde, Yenimurat Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Silahlı kavgada, Nuri K. (50) ve ağabeyi Zeynel K. (60) ile yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28) ile karşı taraftan Bayram E. (61) ve oğulları Celal (30) ve Mustafa E. (27) yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nuri K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5 kişi ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin'deki Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgada yaralananlardan Zeynel K. da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nuri K. ve Zeynel K.'nin cenazeleri, otopsi için morga gönderildi.

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.