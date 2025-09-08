Adana'da Araziye Gömülen Uyuşturucuyu Satarken Yakalandı: 22 Yıl 6 Ay Hapis İstemi

Adana'da Araziye Gömülen Uyuşturucuyu Satarken Yakalandı

İddianame Kabul Edildi: 22 Yıl 6 Ay Hapis Talebi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, araziye sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Soruşturmaya göre, 10 Haziran tarihinde tutuklanan S.U. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede; sanığın Şahintepe Mahallesi'ndeki boş arazide toprağa gömdüğü 18,71 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti poşete gizleyerek, otomobille yanına gelen 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar ve evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede sanığın, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı ifade edildi. S.U.'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.