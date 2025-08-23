DOLAR
Adana'da Balkon Demirlerine Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 6'ncı kattaki balkondaki demirlere sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 01:49
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 01:52
Olayın Özeti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, Çarkıpare Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 6'ncı kat balkonu demirlerine sıkışan kedi, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, balkondaki demirler arasında mahsur kalan kediyi dikkatli bir çalışma ile bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan kedi, sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi. Olayda başka bir yaralanma ya da hasar bildirilmedi.

