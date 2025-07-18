Adana'da Başkan Vekili Güngör Geçer Seçildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili CHP'li Güngör Geçer Oldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi. CHP'li Meclis Üyesi Güngör Geçer, yapılan oylamada başkan vekili olarak seçildi.

Meclis Toplantısı ve Adaylar

Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekilliği seçimi için belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı. Toplantıda, CHP Grubu, Meclis Üyesi Güngör Geçer'i aday gösterirken; AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Avcı'yı aday gösterdi.

Oylama Süreci ve Sonuçlar

Yapılan oylamada ilk iki turda adaylardan biri, üyelerin üçte ikisinin oyunu alamayınca seçim 3. tura geçildi. 3. turda, salt çoğunluğun arandığı oylamada, 78 oy kullanıldı; Güngör Geçer 45 oy, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Güngör Geçer'den Açıklama

Seçim sonrası konuşan Güngör Geçer, halkın yararına olan hizmetleri aksatmadan sürdüreceklerini vurgulayarak, "Hangi siyasi görüşten olursak olalım ortak paydamızın Adana olduğunu biliyoruz. Kentimizin hizmetten geri kalmaması ve mağdur olmaması için Meclis'imizde uzlaşıyı, diyaloğu ve ortak aklı egemen kılmak zorundayız," dedi.

Geçer, daha sonra CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ile birlikte, belediye binası önünde toplanan halka hitap etti.

Zeydan Karalar'ın Durumu

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 8 Temmuz tarihinde tutuklanmış, 9 Temmuz tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Güngör Geçer (fotoğrafta) kazandı. Geçer ve CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu belediye binası önünde toplananlara hitap etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Güngör Geçer (fotoğrafta) kazandı. Geçer ve CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu belediye binası önünde toplananlara hitap etti.