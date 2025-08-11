Adana'da Beyzbol Sopasıyla Dayı Saldırısı: Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde trajik bir olay meydana geldi. 9 Ağustos'ta Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde yürüyen Mehmet A. (38), miras yüzünden husumet beslediği dayısı M.A. (58) tarafından beyzbol sopasıyla darbedildi.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, M.A.’nın arkasından yaklaşarak yeğenine saldırdığı anlar yer alıyor. Mehmet A, saldırı sonrası ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu olan Mehmet A, saldırgan dayısından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Yetkililer, zanlının yakalanması için çalışmalarına hız verdi.

Tartışmanın Sebebi Miras Paylaşımı

Olayın arka planında, 10 yıl önce vefat eden dedesinin Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönüm tarlasıyla ilgili miras paylaşım anlaşmazlığı olduğu öğrenildi. Mehmet A, annesi ve dayıları arasında çıkan tartışmanın dönem dönem büyüdüğünü ifade etti.

Dayılarının annesine mirastan feragat etmesi için baskı yaptığını iddia eden Mehmet A, bu duruma karşı çıkarak M.A’nın iş yerine gelip kendisini tehdit ettiğini belirtti.

Mehmet A, saldırının işe gittiği sırada gerçekleştiğini belirterek, "Kafa travması geçirmişim. Şu an başımda 15 dikiş var, her yerim yara içinde. Dayımın bir an önce yakalanmasını istiyorum. Doktor rapor verdi, çalışamıyorum. Bu adam gezerse yine gelip aynısını yapacak. Arkamdan hainlikle gelip beyzbol sopasıyla kafama vurdu. Yere düştükten sonra vurmaya devam etti. Böyle dayılık, vicdansızlık olmaz. Bu kişinin bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyorum," şeklinde konuştu.

