Adana'da Bıçaklı Kavga: İki Sanığa Hapis Cezası

Adana'da Bıçakla Yaralama Olayında Ceza Kararı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga olayında, parkta tartışarak iki kişiyi yaralayan sanıklara hapis cezası verildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen duruşmada, 1'i tutuklu 2 sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Olayın Ayrıntıları

Duruşmaya, tutuklu sanık Y.E.Y. ve tutuksuz sanık K.C. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, olay günü müştekiler M.A. ve M.E.K.'nin Merkez Park'ta bisiklet sürerken bir köpeği sevdiğini, bu sırada K.C.'nin "köpeğe karışmayın" diyerek ikaz ettiğini, ardından da tartışmaya girdiğini belirtti.

Savcı, tartışmada sanık Y.E.Y.'nin bıçakla olay yerine gelerek, müştekilerden M.E.K.'yi basit tıbbi müdahale gerektirecek şekilde, M.A.'yı ise ağır yaraladığını kaydetti.

Sanıkların Savunmaları

Mahkemede savunma yapan sanık Y.E.Y., kavgayı müşterilerin başlattığını iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Diğer sanık K.C. ise suçlamaları reddedip beraatini istedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 9 ay hapse mahkum edilmesine ve mevcut hallerinin devamına karar verdi.