Impact Hub Projesi Erzurum'da İlgi Topladı: AB Konferansı ve Gençlerin Rolü

Impact Hub Projesi Erzurum'da İlgi Topladı

AB Konferansı, sergiler ve genç gönüllülerin katkısı öne çıktı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen Impact Hub Projesi kapsamında düzenlenen Avrupa Birliği Uluslararası İnsani Yardım Ağları: Koordinasyon, Etik ve Gençlik konferansı, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Programa Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Tasnim Atatrah, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı İbrahim Sekmen, akademisyenler ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı konuşmasında insan haklarının savunulması ve mevcut dünya düzeninin iyileştirilmesi konusunda gençlere büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı. Aynalı, Gençlerimizin üreten, duyarlı ve çözüm geliştiren bir nesil olarak ortaya koyduğu çaba bizleri umutlandırıyor. Impact Hub Projesi’ni; gençlerimizin kriz anlarını yönetebilme kabiliyetini geliştirmesi, kurumlararası iş birliğini güçlendirmesi ve insan haklarının yazılı bir metinden ziyade pratikte uygulanabilmesi adına çok önemli görüyoruz. Şehrimiz için önemli bir kazanım olan bu projeye katkı sağlayan tüm ortaklarımıza kurumumuz adına teşekkür ediyorum

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Ofisi Başkanı Dr. Tasnim Atatrah da proje ortakları olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi'nin aktif çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirterek, gençlerin sürece aktif katılımının önemine dikkat çekti.

Konferans kapsamında düzenlenen sergiler, insan haklarına ilişkin çalışmalar ve röportajlardan oluşan etkinlikler yoğun ilgi topladı. Etkinlik kapsamında gençler tarafından organize edilen hayır çarşısından elde edilen gelirin Birleşmiş Milletler Gazze Fonu'na aktarılacağı bildirildi.

Etkinlik programının ardından gençlerin hazırladığı "Objelerle İnsan Hakları" konulu sergi sanatseverlerle buluşarak projenin görünürlüğünü ve toplumsal etki alanını genişletti.

