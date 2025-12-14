Adana'da Bıçaklı Saldırı: Ölümlü Olayın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Aralık tarihinde saat 10.00 sıralarında Adananın Seyhan ilçesi Ova Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Murat İnanmaz (19), aralarında husumet olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen kişiyle sokakta karşılaştı.

Karşılaşmanın ardından önce tartışma, ardından kavgaya dönüşen arbede sırasında şüpheli, bir iş yerinin deposundaki tahta paletlerin üzerinden İnanmaz'ı indirdi, darbedip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Dakikalar süren kavganın ardından İnanmaz kanlar içinde yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat İnanmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

