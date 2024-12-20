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Adana'da Bisiklet Hırsızı Tutuklandı

Adana'da apartmanlardan 4 bisiklet çalan zanlı, güvenlik kameralarının kaydettiği anlarla yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:42
Adana'da Bisiklet Hırsızı Tutuklandı

Adana'da Bisiklet Hırsızlığı Olayı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, apartmanlardan 4 bisiklet çalan zanlı güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek tutuklandı. Olay, 29 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında Denizli, Pınar ve Tellidere mahallelerinde meydana geldi.

Güvenlik Kamerası tarafından Yakalandı

Söz konusu tarihlerde dört apartmandan bisiklet çalınmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarlar doğrultusunda detaylı bir araştırma başlattı. Ekipler, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan 46 yaşındaki O.Y.'nin çalıntı bisikletleri ele geçiren kişi olduğunu belirledi.

Baskın ve Tutuklama Süreci

Polis, O.Y.'nin saklandığı ikamete düzenlediği baskınla onu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.Y., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayın dikkat çekici bir boyutu ise güvenlik kameralarının şüphelinin bisiklet çalma anını kaydetmiş olması. Bu görüntüler, polis tarafından delil olarak değerlendirildi.

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