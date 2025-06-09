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Adana'da Boğulma Tehlikesi Geçiren 15 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 17:54
Adana'da Boğulma Tehlikesi Geçiren 15 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, İsmailiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Yunus Emre Öztürk, serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi. Ancak, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Durumun fark edilmesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri kaybolan çocuğu bulmak amacıyla kanalda arama çalışmalarına başladı.

Yapılan aramalar sonucunda, kayıp gence yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Akarcalı Mahallesi yakınlarında ulaşıldı. Sudan çıkarılan Öztürk, hayati tehlike ile birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu trajik olay sırasında, çocuğun annesi ve yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

dana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki...

dana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.

dana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki...

dana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.

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