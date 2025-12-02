Adana'da boynuna batan tel Okan'ı engelli bıraktı — 24 yıldır pencereden izliyor

Adana'da 6 yaşında boynuna tel batan Okan, bedensel ve zihinsel engelli kaldı. 24 yıldır pencereden dışarıyı izleyip jandarma ve polis araçlarına sevinç duyuyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:26
Adana'da yaşayan Okan (30), 6 yaşındayken bahçede oynarken boynuna batan tel nedeniyle bedensel ve zihinsel engelli kaldı. 24 yıldır evinin penceresinden dışarıyı izleyerek yaşamını sürdürüyor.

Kaza ve yaşananlar

Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde esnaf olan Ali ve eşi Hacer Ersin çiftinin en büyük çocuğu Okan, 6 yaşındayken bahçede oyun oynarken boynuna tel battı. Bu kazanın ardından yürüyemez hale gelen Okan, bugün yatağa bağımlı olarak annesinin yanındaki odada hayatını sürdürüyor.

Ailenin bakım mücadelesi

Uzun yıllar boyunca oğlunu sırtında taşıdığını belirten Anne Hacer Ersin, ulaşım ve köy yaşamının getirdiği zorlukların aileyi yıprattığını anlattı. Tedavi için büyük çaba harcadıklarını fakat doktorların beyinde çökme ve çapraz hasar olduğu yönünde rapor verdiğini, iyileşme ihtimalinin bulunmadığını aktardı.

Anne Hacer Ersin: "3 oğlum var, 2’si asker. Okan 6 yaşından sonra engelli oldu. Feke’de bahçede oynarken boynuna tel battı ve bu hale geldi. Köy hayatında ulaşım ve kilo sorunları bizi çok zorluyor ama onunla olmak benim yaşama sevincim. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Oyuncak istiyor, ne görse almak istiyoruz. Kışın köyde kalamıyoruz, hastalanır diye. Okan’ın tedavisi için çok uğraştık ama doktorlar beyinde çökme ve çapraz hasar olduğunu, iyileşme ihtimalinin olmadığını söyledi. Keşke tedavi imkânı olsa ama yok. 22 yaşına kadar hep sırtımda taşıdım. Şimdi 4 kişiyle zor kaldırıyoruz. Torunlarım parka gideceğim dediğinde Okan üzülüyor, hırçınlaşıyor"

Okan'ın küçük dünyası

Yatağa bağımlı yaşayan Okan Ersin, en büyük keyfinin oyuncaklar olduğunu ve dışarıda gördüğü bazı araçların onu çok mutlu ettiğini söylüyor. Annesiyle televizyon izleyip pencerenin önünden dışarıyı izleyerek vakit geçiriyor; yürümek ve gezmek istemesi, ailenin ortak dileği olarak öne çıkıyor.

Okan: "Jandarma ve polis arabaları gelince çok seviniyorum. En çok kamyon ve kepçe seviyorum. Annemle oturup televizyon izliyorum. Yürümek istiyorum, gezmek istiyorum" diye konuştu.

