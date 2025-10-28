Adana'da çay ocağına silahlı saldırı: Bir şüpheli yakalandı

Adana Seyhan'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda bir şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı; Valilik olay ve şüpheli bilgilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 00:03
Adana'da çay ocağına silahlı saldırı: Bir şüpheli yakalandı

Adana'da çay ocağına silahlı saldırı: Bir şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde İnönü Caddesi'ndeki bir çay ocağına iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekiplerinin yürüttüğü kovalamaca sonucu şüphelilerden biri yakalandı.

Olayın detayları

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'ndeki çay ocağına iki kişi tabancayla ateş etti. Olayda yaralanan olmadı, ancak kurşunlardan biri caddede park halindeki polis aracının camına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin saldırıda kullandığı tabancayla birlikte ele geçirildiği belirtildi. Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelinin saldırı amacıyla İstanbul'dan Adana'ya geldiği öğrenildi.

Valilikten açıklama

Adana Valiliği açıklamasında, Tepebağ Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir çay ocağına silahlı saldırı gerçekleştirilen iş yeri ilerisinde devriye görevi yapan resmi ekip otosunun camına mermi isabet ettiği bildirildi.

Valilik açıklamasında ayrıca paylaşımlarda iddia edilen polis aracına silahlı saldırı olayının gerçeği yansıtmadığı; Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasında saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen iki şüpheliden 2005 Kadıköy doğumlu, 2 suç kaydı bulunan B.Ö.'nün suç aletiyle yakalandığı, 2010 Seyhan doğumlu, çeşitli suçlardan 17 kaydı bulunan Ş.D.'nin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisi aktarıldı.

