Adana'da Cep Telefonunu Arayan Kişi Sulama Kanalında Boğuldu

Yüreğir'de meydana geldi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Faruk Demir, Levent Mahallesi'ndeki Tahir Aslan Köprüsü üzerinden geçerken cep telefonunu sulama kanalına düşürdü.

Telefonunu bulmak için kanala giren Demir, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu Demir'in cesedine ulaşıldı.

Kanaldan çıkarılan Demir'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.