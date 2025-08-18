Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü T.G. operasyonla yakalandı
Polis ekipleri KGYS kayıtlarıyla iz sürüp operasyon düzenledi
Adana'da, 99 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden hükümlü, emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından verilen 99 yıl hapis cezası nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden T.G (36)'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kayıtlarını inceleyerek firari hükümlünün, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Mahalledeki bir müstakil eve düzenlenen operasyonda ekipler, T.G'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.