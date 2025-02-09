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Adana'da Çiftlikte Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:55
Adana'da Çiftlikte Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Adana'da Yangın Paniği

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, Zeytinbeli Mahallesi'ndeki bir çiftliğin samanlığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangının, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladığı bildirildi.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Uzun uğraşlar neticesinde, ekiplerin etkili çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Yangının sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

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