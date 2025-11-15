Adana'da cip ve panelvan çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Adana'da D-400 karayolu Merkez Cami alt geçidi Mersin istikametinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir cipin karşı yönden gelen panelvanla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Yunus Görecek (20) idaresindeki 34 RC 9533 plakalı Nissan marka cip, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Bayram O. (46)nin kullandığı 31 LV 973 plakalı panelvan ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, cip sürücüsü Yunus Görecek ile ismi öğrenilemeyen kadın yolcu hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

