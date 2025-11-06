Adana'da Çökertilen Silah Şebekesi: 3 bin 102 Kurusıkı Ele Geçirildi

Adana merkezli operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı; 3 bin 102 kurusıkı tabancanın ateşli silaha dönüştürülmeye hazırlandığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:08
Adana'da Çökertilen Silah Şebekesi: 3 bin 102 Kurusıkı Ele Geçirildi

Adana'da Çökertilen Silah Şebekesi: 3 bin 102 Kurusıkı Ele Geçirildi

Operasyon ve yakalamalar

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, silah ticareti yaptığı belirlenen şebeke çökertildi ve 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren şebekeyi çökertmek amacıyla 11 aylık teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün elebaşlarının F.B. (45) ve H.D. (66) olduğu belirlendi.

Aramalar ve ele geçirilenler

Adana merkezli Konya, Hatay, Mersin, Kilis ve İstanbul’daki eş zamanlı baskınlarda toplam 32 adrese operasyon düzenlendi; özel harekat polisleri de operasyona destek verdi.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 bin 102 adet kurusıkı tabanca, 14 bin 254 adet tabanca şarjörü ile 19 bin 411 adet çeşitli silah parçası ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen malzemelerin örgütün ellerindeki parçalarla kurusıkıları gerçek ateşli silaha dönüştürmede kullanılmak üzere hazırlandığına dair deliller bulunduğunu bildirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ADANA MERKEZLİ 6 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA SİLAH TİCARETİ YAPAN ŞEBEKEYE OPERASYON...

ADANA MERKEZLİ 6 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA SİLAH TİCARETİ YAPAN ŞEBEKEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

ADANA MERKEZLİ 6 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA SİLAH TİCARETİ YAPAN ŞEBEKEYE OPERASYON...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
4
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi
5
Salihli'de Huzur Toplantısı: Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu
6
Bitlis’te Sonbahar Renkleri: Dağlar, Vadiler ve Değirmenaltı’nda Kartpostallık Görüntüler

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek