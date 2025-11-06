Adana'da Çökertilen Silah Şebekesi: 3 bin 102 Kurusıkı Ele Geçirildi

Operasyon ve yakalamalar

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, silah ticareti yaptığı belirlenen şebeke çökertildi ve 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren şebekeyi çökertmek amacıyla 11 aylık teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün elebaşlarının F.B. (45) ve H.D. (66) olduğu belirlendi.

Aramalar ve ele geçirilenler

Adana merkezli Konya, Hatay, Mersin, Kilis ve İstanbul’daki eş zamanlı baskınlarda toplam 32 adrese operasyon düzenlendi; özel harekat polisleri de operasyona destek verdi.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 bin 102 adet kurusıkı tabanca, 14 bin 254 adet tabanca şarjörü ile 19 bin 411 adet çeşitli silah parçası ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen malzemelerin örgütün ellerindeki parçalarla kurusıkıları gerçek ateşli silaha dönüştürmede kullanılmak üzere hazırlandığına dair deliller bulunduğunu bildirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

