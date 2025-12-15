DOLAR
Erdoğan: Türkiye Dünyaya İnsan Hakları Dersi Verdi

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Türkiye'nin barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi verdiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 19:57
Kabine Toplantısı Sonrası Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında "Türkiye, bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir" dedi.

Erdoğan, açıklamasında barış ve hakkaniyet vurgusu yaparak Türkiye'nin bölgesel çalışmalarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir"

