Erdoğan: Türkiye Dünyaya İnsan Hakları Dersi Verdi
Kabine Toplantısı Sonrası Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında "Türkiye, bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir" dedi.
Erdoğan, açıklamasında barış ve hakkaniyet vurgusu yaparak Türkiye'nin bölgesel çalışmalarına dikkat çekti.
