Pınarhisar'da Dehşet: Ozan Çetin'e Saldırı — Kalbi İki Kez Durdu, Beyin Kanaması

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde dün meydana gelen olayda, belediye personeli Ozan Çetin evine gitmek üzereyken arka sokağında saldırıya uğradı. Olay, ilçede büyük şok etkisi yarattı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde 18 yaşındaki K.Ö. ve yanında bulunan 15 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre Çetin’i arkadan darp ederek yere düşmesine neden oldu. Darp sonucu hareketsiz kalan Çetin’i kısa süre sonra yerde bulan oğlu, babasına seslendi ancak yanıt alamayınca durumu ailesine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırılan 39 yaşındaki Ozan Çetin burada kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Tedavi Süreci ve Sağlık Durumu

Durumu ağırlaşan Çetin, entübe edilerek Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sevk sırasında kalbinin bir kez daha durduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tekrar hayata döndürüldüğü bildirildi. Hastanede yapılan tetkiklerde beyin kanaması tespit edilen Çetin’in yoğun bakımda tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma ve Şüpheliler

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu K.Ö. ve beraberindeki şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Saldırının çıkış nedenine ilişkin olarak, K.Ö. hakkında Ozan Çetin’in kızıyla ilgili rahatsız edici davranışlarda bulunduğu yönünde iddialar bulunduğu, gerginliğin bu iddialar üzerine yaşandığı öne sürülüyor. Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve tüm detayların yargı sürecinde netlik kazanacağını belirtti.

