Kayseri'de Kırmızı Işık İhlali Kamerada: 1'i Ağır 3 Yaralı

Kayseri Kocasinan'da kırmızı ışıkta duramayan kamyonetin neden olduğu kaza kameraya yansıdı; 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 20:16
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazası, yolun adeta savaş alanına dönmesine neden oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza zincirleme çarpışmaya yol açtı

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde 38 EG 323 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta duramayarak arkasında bekleyen 38 APD 221 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle söz konusu otomobil önünde bulunan 38 ANG 696 plakalı nakliye aracına çarparak iki aracın arasında sıkıştı.

Çarpışmanın ardından 38 EG 323 plakalı kamyonet refüje çıkarak bariyerlere girip durdu. Bu sırada yola savrulan bariyer de karşı şeritten gelen 06 BS 0980 plakalı araca çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı

Meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve kazanın oluş şekli kayıtlarda net biçimde görüldü.

