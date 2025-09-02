DOLAR
Adana'da DEAŞ Sanığı A.C.'ye 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da tutuklu A.C. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı; iddianamede Suriye görüntüleri ve dijital deliller yer aldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:47
İddianame kabul edildi: Soruşturma ve deliller ayrıntılarıyla yer aldı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 7 Ekim 2024'te tutuklanan A.C. hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanığın DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı çatışmalarında aktif rol aldığı ve uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu kaydedildi.

İddianamede ayrıca, A.C.'nin örgüte katılımı artırmak amacıyla örgütsel toplantılar düzenlediği, dijital materyaller incelemesinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği belirtildi.

Dosyada yer alan başka bir ayrıntıda ise, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ üyeliği soruşturması yürütülen A.H.A.'nın bilgisayarında, A.C.'nin örgütsel silahlı eğitimlere katıldığına dair görüntüler bulunduğu ifade edildi.

Tutuklu sanık A.C., hakkında yöneltilen suçlamaları reddediyor. Yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

