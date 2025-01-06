Adana'da DEAŞ Sanığına 15 Yıl Hapis İstemi

Adana'da DEAŞ’a Üye Olma Suçlaması

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında tutuklanan sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

26 Aralık’ta tutuklanan Suriye uyruklu M.E.E. hakkında yürütülen soruşturma Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. M.E.E. için hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamedeki Bilgiler

İddianamede, M.E.E.’nin DEAŞ’a katılımı artırmak amacıyla örgütsel toplantılar düzenlediği, dijital materyallerinde örgüte ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu ve örgütsel eğitim aldığı ifade edildi. Ayrıca, sanığın DEAŞ üyeliğinden işleme alınan kişilerle bağlantısı olduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığı kaydedildi.

Sanığın, Suriye’de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalara aktif katılım sağladığı, cep telefonunda ise Suriye’de kamuflaj ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği faaliyetlere dair fotoğrafların tespit edildiği belirtildi. İddianame, M.E.E.'nin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.E.E.'nin yargı süreci, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sürdürülecek.