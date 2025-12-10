Adana'da dere faciası: 12 yaşındaki Muhammed Shehab hayatını kaybetti

Sarıçam'da oyun sırasında dere yatağına düşen çocuklardan biri yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde, evlerine yakın dere yatağı kenarında oynayan iki çocuk dereye düştü.

İddiaya göre, 12 yaşındaki Muhammed Shehab ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı bir süre sonra dere yatağına düştü. Çocuklardan biri, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı; diğer çocuk ise kısa sürede bulunamadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve dalgıç polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle arama çalışması yürüttü. Ekiplerin çalışmaları sonucu Muhammed Shehab bulundu; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

