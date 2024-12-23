Adana'da 'Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı' Başladı: 39. Buluşma

Adana'da 'Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı' Açıldı

Adana, üniversite öğrencileri, mezunlar ve firma temsilcilerini bir araya getiren 'Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, iki gün boyunca staj ve yeni iş olanakları sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Köprü Kurma Amaçlı Düzenleniyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen 'Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nın 39'uncusu olan bu etkinlik, 2019'dan bu yana genç yetenekler ile iş dünyası arasında bir köprü oluşturmayı hedefliyor. Fuara açılış müziği dinletisiyle Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası damgasını vurdu.

Vali Köşger: Genç Nüfus Ülkemizin Zenginliği

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, fuarın ikinci kez düzenlendiğini belirterek, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin iyi yetişmiş genç nüfusu olduğunu vurguladı. Vali Köşger, "Ülkemiz gelişiyor, kalkınıyor. Hem hizmet hem sanayi hem de tarım sektörlerinde iyi yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Fuar Katılımcı Verileri İle Dikkat Çekiyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, fuarın 2019'dan bu yana devam ettiğini belirterek, 149 üniversite ve 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığını söyledi. Katılımcı firma sayısının da 10 bini geçtiğini ifade etti.

Ulusal Staj Programı

Atay, Ulusal Staj Programı hakkında bilgi vererek, bu programın sadece zorunlu staj sürecini değil, tüm yükseköğretim öğrencilerini kapsadığını aktardı. "Öğrenciler, bu program aracılığıyla staj yapma fırsatına sahip oluyorlar." diye ekledi.

Takvim: Başvurular Açıldı!

Ulusal Staj Programı'nın başvurularının açıldığını duyuran Atay, başvuruların şubat sonuna kadar alınacağını belirtti. Öğrenciler, başvuru sürecinin ardından teklifleri değerlendirebilecekler.