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Adana’da Dolandırıcılık İddiasıyla 2 Şüpheli Mersin’de Yakalandı

Adana'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, Mersin'de gözaltına alındı. Dolandırıcılıkta çalınan altın ve nakit paralar bulundu.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:58
Adana’da Dolandırıcılık İddiasıyla 2 Şüpheli Mersin’de Yakalandı

Adana'da Dolandırıcılık Olayı Aydınlatıldı

Adana'da telefonla aradıktan sonra kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, Mersin'de yakalandı. İddialara göre, dolandırıcılar, merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan bir kişiyi arayarak çeşitli değerli eşyalarını aldılar.

Olayın Detayları

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık ihbarı üzerine hızlı bir araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde; dolandırılan kişinin, iki yüzük, iki çift küpe, toplamda 11 çeyrek, 3 yarım ve 20 tam altın ile 2 bin 800 lira parası, dolandırıcılar tarafından alındığı tespit edildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Jandarma ekipleri, dolandırıcılık olayına karışan iki şüphelinin Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunduğunu belirleyerek, bu bölgeye operasyona gitti. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Çalınan Değerler Geri Alındı

Yakalanan şüphelilerden, dolandırıcılık yoluyla elde edilen nakit ve altınlar da ele geçirildi. Bu değerli eşyalar sahibine teslim edildi. Ayrıca, başka bir dolandırıcılık olayından elde edildiği düşünülen 4 bin 600 dolar da jandarma tarafından el konuldu.

İşlemler Devam Ediyor

Şüphelilerin, jandarma karakolundaki işlemleri sürmektedir. Bu olay, telefon dolandırıcılıklarına karşı bir kez daha dikkat çekiyor.

Adana'da telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdıkları ileri...

Adana'da telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdıkları ileri sürülen 2 zanlı Mersin'de gözaltına alındı. Jandarma, dolandırıcılık yoluyla alınan para ve altınları da ele geçirip sahibine teslim etti.

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