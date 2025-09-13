Adana'da Dolmuş Şoförünü Öldüren Saldırı: Şırnak'ta Yakalanan 2 Zanlı Tutuklandı

Operasyon ve gözaltı

Valilik açıklamasına göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde seyir halindeki dolmuşa ateş açılması sonucu ağır yaralanan sürücü Orhan Gündüz (47)'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada zanlıların Şırnak'a kaçtığını tespit etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, cinayet şüphelileri A.Ö. (25) ve C.T. (22) yakalandı. Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adana'ya getirildi.

Adliyeye sevk ve tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince her iki zanlı da tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Dağlıoğlu Mahallesi 14130 Sokak'ta meydana geldi. Dolmuş sürücüsü Orhan Gündüz (47)'ün kullandığı araca ateş açıldı. Kontrolden çıkan dolmuş, sokaktaki elektrik direğine çarparak durdu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Gündüz kurtarılamadı.

Gelişmelerle ilgili soruşturma sürüyor.