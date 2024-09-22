Mersin'deki Yıldırım Düşmesi Sonucu Camide Yangın Çıktı

Mersin'de Camide Yıldırım Nedeniyle Yangın Çıktı
Mersin'in Mezitli ilçesinde, Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Kuyuluk 33 Evler Camisi'nde, yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Bu talihsiz olay, bölgedeki camide hasara yol açtı.
İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi
Yangının haberinin alınmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine hızla sevk edildi. Ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle caminin yapısında hasar oluştu, ancak ekiplerin hızlı çalışması sayesinde can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan Kuyuluk 33 Evler Camisi'nde hasar oluştu.
Mersin'in Mezitli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan Kuyuluk 33 Evler Camisi'nde hasar oluştu.
Mersin'in Mezitli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan Kuyuluk 33 Evler Camisi'nde hasar oluştu.
Mersin'in Mezitli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan Kuyuluk 33 Evler Camisi'nde hasar oluştu.