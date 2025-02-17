Adana'da Dönercide Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Adana'da Silahlı Saldırı İhbarı

Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'da bir dönerci, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan bir kişiyle gündeme geldi. Fatih Mahallesi Tellidere Caddesi'nde bulunan dönercide meydana gelen olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, 48 yaşındaki F.G.'nin iş yerinde bulunduğu esnada tanımadığı bir şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandığı belirlendi.

F.G., olayın ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgiler doğrultusunda, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

Olay yerinde yapılan incelemelerde, toplam 20 boş kovan bulundu. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın detayları ve saldırının motive nedenleri üzerine soruşturma sürdürülüyor.