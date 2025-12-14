DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.853.594,82 -0,2%

Erzurum'da Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağı Türkiye Birincisi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağı, konfor ve çevre odaklı tasarımıyla Türkiye birincisi oldu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:49
Erzurum'da Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağı Türkiye Birincisi

Erzurum'da Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağı Türkiye Birincisi

Sürdürülebilir şehircilikte konfor ve çevreyi bir araya getiren model

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sürdürülebilir şehircilik vizyonunun yeni bir adımını daha hayata geçirdiklerini söyledi. Proje, vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin "Sıfır Atık Kafe ve Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağı Projesi"; konfor, çevre duyarlılığı ve yenilikçi tasarımıyla öne çıktı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada Büyükşehirler arasında birincilik ödülü kazandı.

Başkan Sekmen projeyi anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Her bir detayı siz değerli hemşehrilerimizin rahatı için düşündük. Isıtma ve soğutma sistemiyle dört mevsim ideal bir bekleme alanı sunuyor; dokunmatik kiosk üzerinden kart yükleme ve şarj ünitesiyle kesintisiz iletişim imkânı sağlıyoruz. Erzbox Coffee ile durağı kısa bir bekleyişi bile keyfe dönüştüren sıcak bir mola noktasına çevirdik. Tüm bu yapıyı güneş enerjisiyle destekleyerek çevreye duyarlı bir model ortaya koyduk. Bu emek ve gayretle hazırladığımız proje, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği yarışmada Büyükşehirler arasında birincilik ödülüne layık görüldü. Bu başarıyı değerli hemşehrilerimizin desteğiyle elde ettik; bizim için en kıymetli tarafı da budur. Aziz şehrimizin yarınları için çalışmaya devam ediyoruz. Her adımı, her projeyi, her yeniliği sizler için üretiyor; Erzurum’un geleceğine hep birlikte değer katıyoruz. Kadim şehrimize hizmet etmek bizim için bir görevden öte gönül işidir"

Vatandaşlar, Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağı'nın özellikle soğuk kış günlerinde faydalı olacağını ve şehre farklı, anlamlı bir hizmet kazandırdığını belirtti.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİK VİZYONUNUN YENİ BİR...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİK VİZYONUNUN YENİ BİR ADIMINI DAHA HAYATA GEÇİRDİKLERİNİ İFADE ETTİ.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİK VİZYONUNUN YENİ BİR...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kabuk Değiştiriyor: Dev Projelerle Metro ve Kentsel Dönüşüm
2
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri: Astım ve KOAH Hastalarına Şifa
3
Tır Kontrolden Çıktı: Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde 1 Yaralı
4
Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezinde Akupunkturle Ağrıya Çözüm
5
Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Ailenin Maskotu Oldu
6
ÇEDES Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde Buluştu
7
Uzmandan Aşı Uyarısı: Evcil Kedi ve Köpekler Zararlı Değil

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama