Erzurum'da Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağı Türkiye Birincisi

Sürdürülebilir şehircilikte konfor ve çevreyi bir araya getiren model

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sürdürülebilir şehircilik vizyonunun yeni bir adımını daha hayata geçirdiklerini söyledi. Proje, vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin "Sıfır Atık Kafe ve Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağı Projesi"; konfor, çevre duyarlılığı ve yenilikçi tasarımıyla öne çıktı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada Büyükşehirler arasında birincilik ödülü kazandı.

Başkan Sekmen projeyi anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Her bir detayı siz değerli hemşehrilerimizin rahatı için düşündük. Isıtma ve soğutma sistemiyle dört mevsim ideal bir bekleme alanı sunuyor; dokunmatik kiosk üzerinden kart yükleme ve şarj ünitesiyle kesintisiz iletişim imkânı sağlıyoruz. Erzbox Coffee ile durağı kısa bir bekleyişi bile keyfe dönüştüren sıcak bir mola noktasına çevirdik. Tüm bu yapıyı güneş enerjisiyle destekleyerek çevreye duyarlı bir model ortaya koyduk. Bu emek ve gayretle hazırladığımız proje, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği yarışmada Büyükşehirler arasında birincilik ödülüne layık görüldü. Bu başarıyı değerli hemşehrilerimizin desteğiyle elde ettik; bizim için en kıymetli tarafı da budur. Aziz şehrimizin yarınları için çalışmaya devam ediyoruz. Her adımı, her projeyi, her yeniliği sizler için üretiyor; Erzurum’un geleceğine hep birlikte değer katıyoruz. Kadim şehrimize hizmet etmek bizim için bir görevden öte gönül işidir"

Vatandaşlar, Geri Dönüşüm Temalı Otobüs Durağı'nın özellikle soğuk kış günlerinde faydalı olacağını ve şehre farklı, anlamlı bir hizmet kazandırdığını belirtti.

