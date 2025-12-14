DOLAR
Engüzekkapı Kalesi: Erzurum Uzundere'de Bin Yıllık İhtişam

Erzurum’un Uzundere ilçesindeki Engüzekkapı Kalesi, yaklaşık bin yıllık tarihi ve ayakta kalmış mimarisiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:43
Erzurum’un Uzundere ilçesinde yer alan Engüzekkapı Kalesi, yaklaşık bin yıllık tarihiyle Türkiye’de ayakta duran nadir kaleler arasında yer alıyor. Orta Çağ filmlerinden fırlamış hissi veren yapısı, son dönemde sosyal medyanın etkisiyle hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarihe Yolculuk: İç Mekânın Zenginliği

Kalenin kesin olarak kim tarafından yaptırıldığı bilinmiyor; ancak ziyaretçilere sunduğu bölümler adeta bir zaman tüneli sunuyor. Yapı içinde bulunan hamam, gizli tüneller, lavabo, kilise, mutfak ve yemekhane gibi alanlar, ziyaretçilere tarihî bir keşif imkânı sağlıyor. Ayrıca kale bünyesindeki gözetleme kuleleri günümüze kadar sağlam bir şekilde ayakta kalmayı başarmış durumda.

Turizmdeki Yeri ve Çekiciliği

Tarih ve doğa tutkunları için eşsiz bir gezi noktası olan Engüzekkapı Kalesi, görkemi ve gizemli yapısıyla Erzurum’un turizm haritasında önemli bir yere sahip. Bölgeyi ziyaret edenler, kale içinde ve çevresinde fotoğraf noktaları ile farklı dönemlere ait mimari izleri görme fırsatı buluyor.

Engüzekkapı Kalesi, hem tarih meraklıları hem de doğal ve fotoğrafik güzellik arayan gezginler için tavsiye edilen duraklardan biri olarak öne çıkıyor.

