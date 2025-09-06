Adana'da Dronla Şerit İhlali Tespiti: Tır ve Kamyon Sürücülerine Para Cezası

Adana'da dronla şerit ihlali denetimi: Cezalar kesildi

Jandarma, otoyolda ihlalleri tespit etti

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli seyahatini sağlamak amacıyla 1-5 Eylül tarihleri arasında Pozantı-Tarsus Otoyolunun Tekir mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında kullanılan dronlarla yapılan tespitlerde, çok sayıda tır ve kamyon sürücüsünün otoyolda şerit ihlali yaptığı belirlendi.

Ekipler, kurallara uymayan sürücüleri kontrol noktalarında durdurdu ve tespit edilen ihlaller için idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücülere, trafik güvenliği ve şerit kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.