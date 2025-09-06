DOLAR
Adana'da Dronla Şerit İhlali Tespiti: Tır ve Kamyon Sürücülerine Para Cezası

Adana'da 1-5 Eylül'de Pozantı-Tarsus Otoyolu Tekir mevkisinde dronla yapılan denetimde şerit ihlali yapan tır ve kamyon sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:05
Adana'da Dronla Şerit İhlali Tespiti: Tır ve Kamyon Sürücülerine Para Cezası

Adana'da dronla şerit ihlali denetimi: Cezalar kesildi

Jandarma, otoyolda ihlalleri tespit etti

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli seyahatini sağlamak amacıyla 1-5 Eylül tarihleri arasında Pozantı-Tarsus Otoyolunun Tekir mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında kullanılan dronlarla yapılan tespitlerde, çok sayıda tır ve kamyon sürücüsünün otoyolda şerit ihlali yaptığı belirlendi.

Ekipler, kurallara uymayan sürücüleri kontrol noktalarında durdurdu ve tespit edilen ihlaller için idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücülere, trafik güvenliği ve şerit kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

